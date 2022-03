La Course des Chapelles La Tour sur Orb (34) La Tour sur Orb Hérault région Occitanie Saint-Geoirs Catégories d’évènement: Isère

La Tour sur Orb Hérault région Occitanie, le lundi 20 juin à 08:00

### La Coure des Chapelles a lieu le dernier dimanche de juin à 10h, 10kms, 10€ * Cette année, ce sera le 26 juin 2022. Rendez-vous plac de la Mairie à La Tour sur Orb dès 8h pour la remise des dossards. * 3 courses enfants gratuites se dérouleront dès 9h. * un podium récompensera les 3 meileurs au scratch ainsi que les 3 meilleurs par catégories * Un apéritif offert à tous les présents, coureurs, bénévoles, accompagnateurs sera proposé ensuite; un piquenique partagé pour ceux qui le désirent, suivi d’animations: . Dégustation plaisir des vins de la région Découverte botanique autour de La Tour sur Orb Dictée d’un texte tiré d’une oeuvre de Ferdinand Fabre, enfant du pays…..

inscriptions sur site ou téléphone, coût 10€ 3 courses enfants gratuites à 9h

Course à pied de 10kms sur route et chemin de vigne avec un dénivelé de 59m dans les magnifiques paysages des hauts cantons de l’Hérault, circuit autour de 3 chapelles romanes joyaux du XIIème siècle; La Tour sur Orb Hérault région Occitanie place de la Mairie 34260 La Tour sur Orb Saint-Geoirs Isère

2022-06-20T08:00:00 2022-06-20T18:00:00

