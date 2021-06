La Course des Cartables Esplanade Saint-Louis, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 19 septembre 2021

de 8h à 15h

payant

Dimanche 19 septembre, venez courir ou marcher en famille, entre amis ou avec votre entreprise pour soutenir la cause de l’éducation aux côtés de l’association Aide et Action !

Aujourd’hui, dans le monde, 59 millions d’enfants n’ont pas accès à l’école. Pour sensibiliser petits et grands à cette réalité, apprendre à nos enfants la solidarité et l’ouverture sur le monde et agir pour l’éducation, l’association Aide et Action organise la première édition de la Course des Cartables le dimanche 19 septembre au Bois de Vincennes.

En famille, entre amis ou en solo, en courant ou en marchant, avec votre cartable sur le dos, vous vivrez une journée ludique et solidaire autour de l’éducation. À travers deux parcours de 2 ou 6km, la Course des Cartables vous plongera dans le quotidien d’un enfant et la culture de son pays afin de mieux comprendre la réalité de l’éducation sur place. Pour cette première édition, c’est en Inde, le premier pays où Aide et Action a travaillé, que vous serez transporté grâce aux animations, aux jeux, aux stands et pleins d’autres surprises.

La Course des Cartables est aussi un événement solidaire. Avant de prendre le départ, chaque participant ou équipe se mobilise pour collecter des dons auprès de son entourage. Pour relever ce défi, les équipes d’Aide et Action seront à vos côtés pour vous donner tous les outils et conseils nécessaires. Grâce à votre mobilisation et celle de vos supporters, l’association Aide et Action pourra développer ses projets et donner accès à une éducation de qualité à des milliers d’enfants vulnérables et marginalisés à travers le monde.

Découvrez la Course des Cartables, le programme et toutes les infos pratiques sur www.coursedescartables.org et inscrivez-vous dès maintenant pour relever ce défi solidaire !

Événements -> Événement sportif

Esplanade Saint-Louis Esplanade Saint-Louis Paris 75012

1 : Château de Vincennes (628m) 1 : Bérault (783m) Pyramide – Parc Floral (ligne 112, 201) Parc Floral (ligne 46, 112)



Contact :Aide et Action 0155257028 hello@coursedescartables.org https://coursedescartables.aide-et-action.org/ https://www.facebook.com/events/520186625612170/ https://twitter.com/aideetaction0155257028 hello@coursedescartables.org

