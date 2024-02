La course « D’enfert » Saint-Maixent-l’École, dimanche 10 mars 2024.

Nouvelle édition de la Course D’enfert le Dimanche 10 Mars 2024 à Saint-Maixent-l’Ecole.

Elle est composé de 2 courses une de 9 km et une de 19 km.

Pour chaque inscription, 1€ sera reversé à l’association Lady Rose.

La course de 9 km est un circuit facile avec une partie technique dans le puits d’enfert.

La course de 19 km est un circuit technique avec une partir technique dans le puits d’enfert.

Aucun ravitaillement le long de la course, les coureurs devront être en autosuffisance.

Il y a également une marche nordique/randonnée de 13 Km (non chronométrée et chronométrée). .

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine runningclubstmaixent@gmail.com

