La Course de ski Bagenelles de randonnée Ski Alpin Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Marie-aux-Mines

La Course de ski Bagenelles de randonnée Ski Alpin Sainte-Marie-aux-Mines, 28 janvier 2023, Sainte-Marie-aux-Mines. La Course de ski Bagenelles de randonnée Ski Alpin

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Office de tourisme du Val d’Argent

2023-01-28 – 2023-01-28 Sainte-Marie-aux-Mines

Haut-Rhin Sainte-Marie-aux-Mines EUR Le ski club de Sainte-Marie-aux-Mines vous donne rendez-vous le Samedi 28 Janvier 2023 à La Course de ski Bagenelles de randonnée Ski alpin au Col des Bagenelles avec au progamme :

3 Tours

600 D+ : organisation d’une compétition « découverte » de ski de randonnée dès 19h30.

Départ : 18h10 à la ferme auberge de la Graine Johé. Tarif : 20€ (course + repas compris)

Les 1ers coureurs boucleront les 3 tours en 1H environ.

Station de ski des Bagenelles – 17h – 18h : accueil de la course

– 18h10 Course

– 19h30/20h : Repas coureurs Inscription sur le site des organisateurs : https://skiclubsaintemarieauxmines.jimdofree.com/ Informations & Pré inscriptions obligatoires : skiclubsaintemarieauxmines.jimdo.com ou 06 21 44 06 70. +33 6 21 44 06 70 Sainte-Marie-aux-Mines

dernière mise à jour : 2022-10-03 par Office de tourisme du Val d’Argent

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines Autres Lieu Sainte-Marie-aux-Mines Adresse Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Office de tourisme du Val d'Argent Ville Sainte-Marie-aux-Mines lieuville Sainte-Marie-aux-Mines Departement Haut-Rhin

La Course de ski Bagenelles de randonnée Ski Alpin Sainte-Marie-aux-Mines 2023-01-28 was last modified: by La Course de ski Bagenelles de randonnée Ski Alpin Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines 28 janvier 2023 Haut-Rhin Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Office de tourisme du Val d'Argent

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin