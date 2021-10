La course de l’ours Tréguier, 7 novembre 2021, Tréguier.

La course de l’ours Tréguier

2021-11-07 10:00:00 – 2021-11-07 16:00:00

Tréguier Côtes d’Armor

Fidèles à la course trail en ligne et à la découverte, les copains de “la course de l’ours” invitent les coureurs à faire une ballade insolite des berges du Jaudy (pont Canada) jusqu’à celles du Trieux en serpentant dans la campagne sur les sentiers et les chemins de Trédarzec, Pouldouran, Pleudaniel et Ploézal pour arriver dans la magnifique enceinte du chateau de la Roche Jagu qui domine l’estuaire du Trieux… Mais attention, les 13 kilomètres se méritent et les côtes sont sérieuses, même si il n’y en a que quatre, et surtout le terrain peut être très gras, fournissant aux concurrents quelques anecdotes… glissantes !!!

Mais comme il est recommandé de se déguiser, l’ambiance chaleureuse tourne à la rigolade, après tout, ce n’est qu’un jeu !!…et puis, ce sont les enfants de l’Institut Médico Educatif de Tréguier qui en profitent, puisque les bénéfices de l’opération leur sont reversés intégralement.

lepittbul010@msn.com +33 6 67 15 63 50 http://lacoursedelours.free.fr/

Tréguier

