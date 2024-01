La course de la jonquille 2024, mardi 12 mars 2024.

Du mardi 12 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

de 12h00 à 18h00

Public adolescents adultes. payant

Organisé dans le cadre de la campagne nationale « une jonquille contre le cancer», le challenge connecté, permet à chacun de réaliser, du 12 au 24 mars 2024, le plus grand nombre de kilomètres à l’allure de son choix.

En individuel, en famille, entre amis ou entre collègues, tous pourront prendre leur ligne de départ partout en France durant 12 jours pour atteindre leurs objectifs de kilomètres pour soutenir la recherche et l’innovation médicale menées à l’Institut Curie.

Ensemble, relevons le challenge de parcourir le plus de kilomètres contre le cancer !

« La course de la jonquille contre le cancer » débutera dès le mardi 12 mars à 12h, jour du lancement de la campagne nationale. Coureurs et marcheurs solidaires relèveront ensemble le challenge du plus grand nombre de kilomètres atteints jusqu’au dimanche 24 mars à 18h.

Concrètement, chaque participant fait sa promesse de kilomètres lors de son inscription. Un objectif à atteindre pendant les 12 jours de la campagne sur l’application dédiée gratuite « Course Jonquille ». Pour chaque kilomètre parcouru*, un don de 1 € sera reversé à l’Institut Curie par le partenaire majeur de l’évènement, ALLIANZ FRANCE.

Les fonds collectés soutiendront la recherche et l’innovation médicale contre le cancer menées à l’Institut Curie.

Contact : https://curie.fr/coursejonquille2024 https://in.njuko.com/course-jonquille-2024?currentPage=select-competition

Illustration officielle événement La Course de la Jonquille Contre le Cancer 2023