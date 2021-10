LA COURSE DE BOLIDES Centre Social du Faubourg de Béthune, 3 novembre 2021, Lille.

LA COURSE DE BOLIDES

Centre Social du Faubourg de Béthune, le mercredi 3 novembre à 14:00

Mercredi 3 novembre de 14h à 17h00 au Centre Social PROJET Fabrique ton bolide en mode DO IT YOURSELF (seul ou en groupe) à base de matériaux de récup” et viens descendre la piste spécialement fabriquée pour l’occasion. DEFI A RELEVER : faire rouler un bolide le plus loin possible ! LE REGLEMENT DU CONCOURS • Uniquement des bolides non motorisés et non assistés • Fabriqués avec des objets recyclés, détournés / ou déchets revalorisés • Taille des bolides : longueur entre 20 à 30 cm • Le bolide doit avoir minimum 3 roues • Ton nom et prénom doivent apparaître sur une plaque fixée au bolide • Un concours secondaire récompensera l’esthétique et l’humour des bolides • Le bolide sera numéroté lors de la course • Pense à mettre un chauffeur (pas de figurine, ni LEGO / Playmobil) • Electronique acceptée uniquement pour la déco • Un bolide par personne ASTUCE : Profite du fablab pour venir fabriquer ta voiture ! GRATUIT Ouvert à tous pour petits & grands !

gratuit

GRAND CONCOURS DE BOLIDES ET AUTRES OBJETS ROULANTS EN TOUT GENRE

Centre Social du Faubourg de Béthune 65 rue Saint Bernard Lille Lille Faubourg de Béthune Nord



