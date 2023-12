La parenthèse de Noël à La Couronne La Couronne Martigues, 22 décembre 2023, Martigues.

Martigues Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22

fin : 2023-12-23

Participez à ces journées organisées par le Comité des Fêtes de La Couronne, les commerçants partenaires et l’association HM2P. Au programme : balade, petits spectacles, goûter et arrivée du Père Noël..

Participez à ces journées organisées par le Comité des Fêtes de La Couronne, les commerçants partenaires et l’association HM2P. Au programme : balade, petits spectacles, goûter et arrivée du Père Noël.Familles

Le 22 décembre, place du marché et village de La Couronne.

– 16h30 à 19h30 : Stand de maquillage offert.

Buvette et goûter à prix tout doux.

Structure gonflable 2€.

– 16h30 à 17h15 : vente des lampions 3€ et distribution des programmes.

Prévente à la pharmacie et à la boulangerie le Florentin.

– 17h30 à 18h30 : vous êtes invités à balader en autonomie à la lumière de votre lampion pour voir les spectacles vivants créés par les artistes amateurs de notre village. Chants, danse, conte et saynète (programmation distribué sur place)

– 19h : dégustation de la soupe de Noël proposée par le restaurant LauRore.



Le 23 décembre, place du marché et village de La Couronne.

– 15h à 18h : stand de maquillage offert.

Buvette et goûter à prix tout doux.

Structure gonflable 2€.

– 16h : arrivée du Père Noël avec Minnie et Mickey.



Et jusqu’au 23 décembre les commerçants du village vous propose de voter pour la plus belle vitrine et de peut être remporter 50€ en bon d’achat.

.

La Couronne Place du marché de La Couronne

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme de Martigues