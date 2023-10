La fête des sorcières à La Couronne La Couronne Martigues, 31 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Participez à la première journée spéciale Halloween au cœur du village de La Couronne. Les commerçants s’unissent pour vous proposer un événement inoubliable.. Familles

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 19:00:00. .

La Couronne Place du marché de La Couronne

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Take part in the first special Halloween day in the heart of the village of La Couronne. Merchants come together to offer you an unforgettable event.

Participe en el primer día especial de Halloween en el corazón del pueblo de La Couronne. Los comerciantes se unen para ofrecerte un evento inolvidable.

Nehmen Sie am ersten besonderen Halloween-Tag im Herzen des Dorfes La Couronne teil. Händler kommen zusammen, um Ihnen ein unvergessliches Event zu bieten.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme de Martigues