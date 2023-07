Vide grenier de l’AS Martigues Sud La Couronne Martigues, 9 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Un rassemblement populaire au coeur du quartier de La Couronne.

Les particuliers exposent les objets dont ils n’ont plus l’usage, afin de s’en départir en les vendant aux visiteurs..

2023-07-09 07:00:00 fin : 2023-07-09 16:00:00. .

La Couronne Place du marché de La Couronne

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A popular gathering in the heart of the La Couronne district.

Individuals exhibit objects that they no longer use, in order to get rid of them by selling them to visitors.

Un encuentro popular en el corazón del barrio de La Couronne.

Los individuos exhiben objetos que ya no usan, para deshacerse de ellos vendiéndolos a los visitantes.

Ein beliebtes Treffen im Herzen des Stadtteils La Couronne.

Einzelpersonen stellen Objekte aus, die sie nicht mehr verwenden, um sie durch den Verkauf an Besucher loszuwerden.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de Martigues