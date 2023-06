Vide grenier par HM2P La Couronne Martigues, 11 juin 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Un rassemblement populaire au cœur du quartier de La Couronne, sur la Côte Bleue.

Organisé par l’association Histoire, Mémoire, Patrimoine Provence (HM2P)..

2023-06-11 à 07:30:00 ; fin : 2023-06-11 13:00:00. EUR.

La Couronne Place du marché de La Couronne

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A popular gathering in the heart of the La Couronne district, on the Côte Bleue.

Organised by the association Histoire, Mémoire, Patrimoine Provence (HM2P).

Encuentro popular en el corazón del barrio de La Couronne, en la Côte Bleue.

Organizado por la asociación Histoire, Mémoire, Patrimoine Provence (HM2P).

Eine Volksversammlung im Herzen des Viertels La Couronne an der Côte Bleue.

Organisiert von der Vereinigung Histoire, Mémoire, Patrimoine Provence (HM2P).

