Un véritable voyage pédagogique et ludique à la découverte des géants qui ont marqué l’histoire…

Présence Unique en France du Mosasaurus

ANGOULEME : Hippodrome de la Tourette – 6 Rue de la Petite Tourette, 16400 La Couronne

Du 9 au 10 Septembre 2023

Ouvert de 10h à 12h / 14h à 18h

TAILLE XXL

ENTRÉE A PRENDRE SUR PLACE

➡️ 10€ à partir de 3 ans / Gratuit – 3 ans

Pour tout renseignement : www.expo-decouverte.com

