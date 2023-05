La Nef – Concert : Patrice 1 allée des Sports, 12 octobre 2023, La Couronne.

En coproduction avec Musiques Métisses

Patrice fait partie de ces artistes connus et reconnus pour leur prestation live..

2023-10-12 à ; fin : 2023-10-12 19:30:00. EUR.

1 allée des Sports Espace Les 2B

La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine



In co-production with Musiques Métisses

Patrice is one of those artists known and recognized for their live performance.

En coproducción con Musiques Métisses

Patrice es uno de esos artistas conocidos y reconocidos por sus actuaciones en directo.

In Koproduktion mit Musiques Métisses

Patrice gehört zu den Künstlern, die für ihre Live-Auftritte bekannt und berühmt sind.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême