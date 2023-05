La Nef – Concert : Lumer 1 allée des Sports, 14 juin 2023, La Couronne.

Lumer sort les dents et s’époumone d’un post punk tendu qui n’est pas sans rappeler The Fall ou Joy Division..

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 19:30:00. EUR.

1 allée des Sports Espace Les 2B

La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine



Lumer takes out his teeth and screams out a tense post-punk that reminds us of The Fall or Joy Division.

Lumer enseña los dientes y grita un post-punk tenso que recuerda a The Fall o Joy Division.

Lumer fletscht die Zähne und schreit sich die Seele aus dem Leib mit einem straffen Postpunk, der an The Fall oder Joy Division erinnert.

