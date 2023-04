Visite guidée – Moulin de La Courade 55 Rte de Claix, 23 avril 2023, La Couronne.

La visite comprend une présentation historique des bâtiments et du parc

Lieu de rendez-vous : Le moulin de La Courade 55, route de Claix à La Couronne.

2023-04-23 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-23 16:30:00. EUR.

55 Rte de Claix Moulin de la Courade

La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine



The tour includes a historical presentation of the buildings and the park

Meeting place: The mill of La Courade 55, route de Claix in La Couronne

La visita incluye una presentación histórica de los edificios y del parque

Punto de encuentro: Molino de La Courade 55, route de Claix en La Couronne

Der Besuch umfasst eine historische Einführung in die Gebäude und den Park

Treffpunkt : Le moulin de La Courade 55, route de Claix in La Couronne

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême