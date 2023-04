La Courneuve, immersion au cœur d’une ville aux cent héritages, 13 avril 2023, .

Du jeudi 13 avril 2023 au dimanche 13 avril 2025 :

.Tout public. payant

La Courneuve, ville plurielle riche en patrimoine et en histoire, offre une multitude de balades à la découverte de ses quartiers emblématiques. Entre l’urbanisation progressive des Quatre Routes par les Italiens et l’industrialisation qui a marqué la ville dès la fin du XIXème siècle, La Courneuve a connu de profonds bouleversements qui ont laissé leurs empreintes sur son paysage urbain.

A travers ces balades, vous explorerez les multiples facettes de la ville, vous découvrirez les secrets de ses quartiers et rencontrerez les acteurs de son histoire et de sa vie culturelle. De la visite des coulisses du métro aux balades sur les traces des migrations transalpines, en passant par la découverte des friches industrielles qui ont façonné la ville, La Courneuve dévoile ses richesses insoupçonnées aux visiteurs curieux de s’imprégner de son ambiance singulière.

Musée d’art urbain à l’usine Babcock

Passez les portes d’un lieu hors du commun, la Compagnie Française Babcock et Wilcox, ancien poumon économique de La Courneuve, à travers une visite guidée inédite. Ce bâtiment industriel de 4 hectares, doté de halles voûtées de 15 mètres de haut, a cessé toute activité depuis les années 2010 et a été ensuite investi par des artistes pour devenir un musée clandestin. Ce lieu unique est un témoin de l’histoire industrielle de la région, qui est aujourd’hui un véritable musée d’art urbain. Accompagné de vos guides, vous pourrez explorer les halles peintes par plus de 130 artistes et découvrir des œuvres uniques !

Découverte de la culture indienne et tamoule

Un voyage jusqu’en Inde sans sortir d’Ile-de-France ? C’est ce que vous propose la guide Raphaëlle Gras, spécialiste de la culture indienne et tamoule. Trois balades à La Courneuve vous sont proposées : vous découvrirez la diversité des cultures du sous-continent indien, la religion et leurs divinités, mais aussi leur gastronomie avec un parcours gustatif en provenance de l’Inde, du Pakistan, du Sri Lanka et du Bangladesh. Apprenez-en davantage sur la culture indienne, allez à leur rencontre et dépaysez-vous le temps d’une balade !

La Cité des 4000 à cœur ouvert

Découvrez le quartier rénové de la Cité des 4000 à travers les yeux de ses habitants ! Autrefois lieu hyper-moderne des années 60, le quartier était devenu un endroit inhospitalier. Grâce à des rénovations importantes, il a été transformé sous un tout nouveau jour. À travers cette balade, l’association Baština vous invite à explorer les histoires et les expériences de ceux qui ont vécu dans ce quartier, en vous emmenant à travers l’espace et le temps pour découvrir les aspects sociaux, culturels et économiques des migrations en Île-de-France.

Dans les coulisses du métro

Le métro, tout le monde le connaît. Mais savez-vous comment il fonctionne ? Rendez-vous au terminus de la ligne 7 et 7bis à La Courneuve pour une découverte sur l’organisation et la précision nécessaires à la bonne marche des trains, ainsi que son fonctionnement et les métiers qui le gèrent. Découvrez les coulisses d’un endroit familier et appréhendez l’univers du métro parisien !

L’Italie à La Courneuve

Partez à la découverte des empreintes visibles et invisibles laissées par les Italiens qui se sont installés à La Courneuve dans les années 1920 ! Cette balade organisée par l’association Baština vous emmènera à la recherche des détails architecturaux, des échoppes et des lieux de vie de ces migrants qui ont participé à l’urbanisation du quartier des Quatre Routes. Échangez avec les enfants et petits-enfants des premiers arrivés, apprenez leur culture et leurs histoires au cours des années, et repartez de cette visite avec une expérience humaine enrichissante !

Balade à travers l’histoire de La Courneuve

Découvrez l’histoire ouvrière et engagée de La Courneuve ! Cette ville s’est développée autour de sa gare dès la fin du XIXème siècle, permettant l’essor de l’industrie grâce au transport des matières premières. Cette visite originale, proposée par l’Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris, vous invite à découvrir l’évolution et le parcours de cette ville au travers de vestiges de l’histoire industrielle. Vous pourrez admirer les équipements qui se sont adaptés à une population en croissance et découvrir les grandes friches industrielles qui ont vu le jour après la fermeture des usines, certaines ayant été reconverties, et d’autres en attente de projets …

La Courneuve (93120)

Contact : https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=358

Seine-Saint-Denis Tourisme