Festival Rencontre des Jonglages 14ème édition ! Houdremont centre culturel, 10 septembre 2021 09:00, La Courneuve. 10 – 12 septembre gratuit > 15e https://houdremont.lacourneuve.fr/billetterie Tour à tour reportée, adaptée en parcours professionnel en avril dernier, La Rencontre des Jonglages revient à La Courneuve les 10, 11 et 12 septembre pour une édition (enfin) ouverte au public FESTIVAL RENCONTRE DES JONGLAGES 14ème édition !

Une belle occasion pour vous présenter notre nouvelle identité visuelle signée par l’illustrateur Thomas Brosset

Dès août 2021, retrouvez également notre programmation chez nos partenaires de longue date mais aussi des propositions inédites portées avec de nouveaux complices au campus Condorcet et au Samovar. ❤️ Cœur de festival à Houdremont centre culturel, La Courneuve ❤️

10, 11 & 12 Septembre 2021 BILLETTERIE MISE EN LIGNE FIN AOÛT 2021 !

10 septembre

Rencontres professionnelles – Gratuit

Séminaire revue & Table ronde Revue Jonglages

Table ronde en partenariat avec ARTCENA

Prix SACD et Présentation de projets

de 9h00 à 18h00 – Cinéma L’Etoile, La Courneuve

Piti Peta Hofen Show – PPH show – Gratuit

Los Putos Makinas – Cie LPM

19h15 – Devant Mécano, La Courneuve

S’assurer de ses propres murmures – 3€ > 12€

Collectif Petit Travers

20h30

Babil Sabir Cinq – 3€ > 12€

22h15 11 septembre

Mellow Yellow – Gratuit

TBTF (To Busy To Funk)

14h00 & 17h00 – Place de la Fraternité

Tangled drops – work in progress – Gratuit

Was Ist Das – Jörg Müller

15h00 & 19h00

Plateau partagé Samovar & Maison Des Jonglages – 3€ > 12€

Cie Frutillas Con Crema & Les Complémentaires / Basile Forest & Collectif Nous Deux

15h30

Mousse – Gratuit

Cie Scratch

17h40

Cthulhu – Prototype – 3€ > 12€

A.R.N / Laurent Chanel

18h45

Àndre – 3€ > 12€

La Belle Journée

21h00

ELLA – 3€ > 12€

La Dame Blanche

22h15 12 septembre

Bounce Back – Gratuit

Kivuko Compagnie – Christina Towle

13h15 – Place de la Fraternité

MURA – Gratuit

Cie Equidistante

14h30 & 16h45 – Déambulation

Matières Évolutives – 3€ > 12€

Compagnie Nushka

16h45

Mélanie et Perrine – Out Play – Gratuit

Collectif Impatience – Perrine Mornay

18h15 – Allée Renoir

Plateau Petits Moyens Formats – 3€ > 12€

EDO Cirque & Léo Rousselet & Nino Wassmer

19h30

Made_In – 3€ > 12€

Subliminati Corporation

21h30 Houdremont centre culturel 11 avenue du général leclerc la courneuve 93120 La Courneuve La Tour Braque – Orme Seul Seine-Saint-Denis vendredi 10 septembre – 09h00 à 23h30

samedi 11 septembre – 14h00 à 23h00

dimanche 12 septembre – 13h00 à 23h00

