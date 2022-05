LA COURNEUVE / Projection-débat IT MUST BE HEAVEN Cinéma L’Étoile La Courneuve Catégories d’évènement: La Courneuve

LA COURNEUVE / Projection-débat IT MUST BE HEAVEN Cinéma L’Étoile, 17 janvier 2020 20:30, La Courneuve. Vendredi 17 janvier 2020, 20h30 Sur place Projection-débat autour du film d’Elia Souleiman IT MUST BE HEAVEN en compagnie du sociologue Mohammed Sharqawi IT MUST BE HEAVEN D’ELIA SULEIMAN /// Projection-débat animée Mohammed Sharqawi, sociologue — Vendredi 17 janvier à 20h à l’Étoile à La Courneuve dans le cadre du dispositif “Des migrations : des films et des chercheurs” en partenariat avec l’Institut des Migrations ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque explorant l’identité, la nationalité et l’appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir « chez soi » ? +++ SUIVI D’UNE DISCUSSION AVEC MOHAMMED SHARQAWI Mohammed Sharqawi est un sociologue palestinien (Thèse en cours à IRIS – EHESS). Chargé d’enseignement en sciences politiques, il travaille sur les identités en contexte d’exil. Son terrain de recherche est celui des migrations moyen-orientales en Europe et plus particulièrement en Grande-Bretagne. Il est membre de l’Institut des Migrations. ACCÈS L’Étoile | La Courneuve 1 Allée du Progrès 93120 La Courneuve Cinéma L’Étoile 1 allée du Progrès, 93120 La Courneuve 93120 La Courneuve Seine-Saint-Denis vendredi 17 janvier 2020 – 20h30 à 22h59

