Balade à vélo poétique et musicale

Mardi 11 juillet, 14h00

La Courcyclette

Gratuit sur inscription. 12 places disponibles.

Vous avez envie de flâner, rêver, pédaler, nous vous proposons une promenade collective en bicyclette à la découverte de lieux culturels ou insolites, d'associations qui oeuvrent pour la transition énergetique avec en bonus la possibilité d'assister à des spectacles gratuits.

Parcours :

Visite du Mac Val ( Vitry-sur-Seine ) et des lieux culturels alternatifs de la Ville de Vitry-sur-Seine, Micro Concert avec Soheil Tabrizi- Zende et Alma Kerouani (World Musique) Horaires : 14h – 17h

Départ : La Courcyclette

40 rue Marat 94200 Ivry sur Seine

En partenariat avec le Service Jeunesse de la Ville d'Ivry, les Maisons de Quartiers et le Nouveau Gare au Théâtre ( Vitry )

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:00:00+02:00

