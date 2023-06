Balade à vélo poétique et musicale La Courcyclette Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne Balade à vélo poétique et musicale La Courcyclette Ivry-sur-Seine, 9 juillet 2023, Ivry-sur-Seine. Balade à vélo poétique et musicale Dimanche 9 juillet, 14h00 La Courcyclette Entrée libre sur réservation. 12 places maximum. Vous avez envie de flaner, rêver, pédaler, nous vous proposons une promenade collective en bicyclette à la découverte de lieux culturels ou insolites, d’associations qui oeuvrent pour la transition énergetique avec en bonus la possibilité d’assister à des spectacles gratuits.

*Parcours : *

14h : Départ de « La Courcyclette » jusqu’au « Nouveau Gare au théâtre » (gare de Vitry sur Seine)

14h30 : Spectacle de danse « Variétés » par la Cie PM dans la cours du Nouveau Gare au Théâtre » (durée 30 minutes)

15h15 : Départ pour la « Guinguette du port » pour le Big Jump

16h30 : Départ pour « La rue est à nous » devant le Théâtre El Duende – 23 rue Hoche.

En partenariat avec le Service Jeunesse de la Ville d'Ivry et les Maisons de Quartiers. La Courcyclette 40 rue Marat 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

