Visite commentée – Les ruchers de la Courcelle La Courcelle Bersac-sur-Rivalier, 3 août 2023, Bersac-sur-Rivalier.

Bersac-sur-Rivalier,Haute-Vienne

Eric Dufour et Vanina Hachimi, apiculteurs dans les Monts du Limousin, vous ouvrent les portes de leur miellerie. Les Monts d’Ambazac ont l’avantage d’offrir un environnement sauvage et préservé qui leurs permet de vous proposer des miels de qualité, reflet des saveurs de notre belle campagne limousine ! Ils possèdent un cheptel de 700 ruches dédiées à la production de miel et d’essaims. Ce territoire naturel offrant une variation d’altitude allant de 300 à 700 mètres leur permet d’élargir la gamme de miels produits, certifiés AB en accord avec leurs convictions pour une apiculture saine et respectueuse de leurs abeilles. Vente à la ferme sur rdv et boutique en ligne. Visite effective à partir de 6 personnes minimum et jusqu’à 15 maximum. . Inscription obligatoire..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 12:00:00. .

La Courcelle Les Ruchers de la Courcelle

Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Eric Dufour and Vanina Hachimi, beekeepers in the Monts du Limousin, open the doors of their honey house. The Monts d’Ambazac have the advantage of a wild, unspoilt environment, enabling them to offer you quality honeys that reflect the flavors of our beautiful Limousin countryside! They have 700 beehives dedicated to the production of honey and swarms. This natural territory offers a range of altitudes from 300 to 700 meters, enabling them to expand the range of honeys they produce, certified AB in line with their convictions for healthy beekeeping that respects their bees. Farm sales by appointment and online store. Visits effective from a minimum of 6 people and up to a maximum of 15. Registration required.

Eric Dufour y Vanina Hachimi, apicultores de los Montes del Lemosín, le abren las puertas de su mielería. Los Monts d’Ambazac tienen la ventaja de ofrecer un entorno salvaje y virgen, lo que les permite ofrecerle mieles de calidad que reflejan los sabores de nuestra hermosa campiña lemosina Disponen de 700 colmenas dedicadas a la producción de miel y enjambres. Este territorio natural ofrece un abanico de altitudes que van de los 300 a los 700 metros, lo que les permite ampliar la gama de mieles que producen, todas ellas con certificación AB, en consonancia con su creencia en una apicultura sana y respetuosa con sus abejas. Venta en la granja con cita previa y tienda en línea. Visitas disponibles para un mínimo de 6 personas y un máximo de 15. Inscripción obligatoria.

Eric Dufour und Vanina Hachimi, Imker in den Monts du Limousin, öffnen Ihnen die Türen ihrer Honigfabrik. Die Monts d’Ambazac haben den Vorteil einer wilden und geschützten Umgebung, die es ihnen ermöglicht, Ihnen Qualitätshonige anzubieten, die den Geschmack unserer schönen Landschaft im Limousin widerspiegeln! Sie besitzen einen Bestand von 700 Bienenstöcken, die der Produktion von Honig und Schwärmen gewidmet sind. Dieses natürliche Gebiet mit Höhenunterschieden von 300 bis 700 Metern ermöglicht es ihnen, die Palette der produzierten Honige zu erweitern. Diese sind AB-zertifiziert und entsprechen ihren Überzeugungen von einer gesunden und bienenfreundlichen Imkerei. Verkauf auf dem Bauernhof nach Vereinbarung und Online-Shop. Besichtigung ab mindestens 6 und maximal 15 Personen möglich. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Monts du Limousin