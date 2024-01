Festival Entre Là La Courbe Bourg-des-Comptes, vendredi 23 février 2024.

Bourg-des-Comptes Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23

fin : 2024-02-25

Pour les 10 ans de l’association, les Poissons Marcheurs vous invitent au festival Entre Là pour découvrir l’art dans nos maisons avec des expos-ventes et des spectacles !

40 artistes et artisans créateurs exposeront leurs oeuvres et proposeront leurs spectacles dans une quinzaine de maisons du village de La Courbe à Bourg-des-Comptes.

Pour cette nouvelle édition, les maisons seront à thème… Ainsi vous trouverez la maison Empreintes, la maison Mortelle, la maison Lumière, la maison Quotidien, la maison Végétal et bien d’autres…

Des surprises pour vos yeux et vos oreilles. Près de chez vous et rizn que pour vous ! Pour tous les âges et tous les goûts !

.

La Courbe

Bourg-des-Comptes 35890 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2024-01-08 par CDC – Vallons de Haute Bretagne Communauté