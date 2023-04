Ouverture exceptionnelle des jardins de « La cour des tilleuls » La cour des Tilleuls, 3 juin 2023, Ozenay.

Musique au jardin

Jardin en musique

Après avoir accueilli six années consécutives le festival de musique de chambre Les impromptus qui se poursuit dans les salles abbatiales de l’abbaye de Tournus, les jardins de « La cour des tilleuls » continuent de s’épanouir au son des canaris, ruficauda et autres oiseaux exotiques sous le soleil du Tournugeois.

Le paysagiste René Clerc vous accueillera tout au long du week-end et il partagera avec vous sa connaissance des plantes et des oiseaux.

Vous pourrez également admirer l’exposition « L’arbre et les 4 saisons » du peintre et graveur Gilbert Houbre.

La saison de la 7e édition du festival de musique de chambre Les impromptus sera dévoilée dès l’ouverture du week-end.

La cour des Tilleuls 605 route de Brancion 71700 Ozenay Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté La cour des tilleuls est une maison traditionnelle du Tournugeois nichée dans un écrin de verdure. Les jardins créés en 2008 s’articulent autour du corps de cette ancienne maison vigneronne. À l’entrée, le bûcher s’est transformé en terrasse d’où l’on entend le clapotis de la lame d’eau du bassin. Dans le jardin du haut, les arbres et les arbustes ont remplacé la vigne. En descendant dans la cour intérieure, venez découvrir un jardin de curé agrémenté d’une volière abritant plusieurs espèces d’oiseaux exotiques. Venez flâner parmi les tilleuls majestueux, les buis préservés, les arbustes colorés et les vivaces généreuses. Parking dans le village

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© La cour des tilleuls