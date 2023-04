« L’Arbre et les 4 saisons » – exposition du peintre et graveur Gilbert Houbre La cour des Tilleuls, 3 juin 2023, Ozenay.

L’Arbre et les 4 saisons

Ce projet, comprenant 21 gravures de grands formats (49×69 cm) est né de la rencontre avec le vieux cognassier de mon jardin en Bourgogne et le souvenir très précis d’une exposition de lavis japonais, sur les 4 saisons, de la période Edo au musée Cernuschi, à Paris.

Comment dessiner cette complexité, cette fluidité des branches, des bourgeons, des feuilles, des fleurs, le volume des fruits ? Comment aborder les ambiances des saisons ?

Je suis parti d’une étude au lavis d’encre, de très grand format, presque à l’échelle 1 sur papier kraft, qui m’a permis de fixer les différents composants de l’arbre, ses rapports d’échelle, ses formes… J’ai pu ainsi déterminer le format et le placement de chacune des gravures, suivront de multiples études à l’encre de Chine, au pinceau… D’innombrables photographies de l’arbre dans la durée des saisons ont complété mes recherches. Je voulais que ce travail soit fait dans un flux continu, sans crayonné préalable sur la plaque, presque dans un seul geste, sans repentir.

Une seule technique de l’eau forte pouvait convenir : l’aquatinte au sucre, réalisée au pinceau (mélange de sucre et d’encre de Chine) sur la plaque de cuivre préalablement grainée, qui découvre les zones à graver…

Ce travail de réalisation des 21 matrices de cuivre a duré un peu plus de 3 ans.

5 à 6 jours de travail par plaque, une journée pour le dessin (sucre et encre de Chine) sur la plaque nettoyée, dégraissée et grainée… 5 mn pour la révélation des zones à graver, deux autres journées pour les différentes morsures dans le bain d’acide qui vont révéler toutes les nuances du gris et du noir. Les plaques ont été faites suivant l’inspiration, l’envie, dans un état de détachement que nécessitait ce travail.

L’impression du projet dans son ensemble comprend 4 ou 5 exemplaires de chaque gravure en noir et blanc, fond monotype légèrement jaune pâle, et plusieurs exemplaires en couleur, fond monotype dégradé, de couleurs non réalistes. J’ai essayé, par la couleur de différencier les 4 saisons. D’autres essais ont été faits, suivant l’inspiration que me donnait la matrice…

Chaque état, si je puis dire, est unique, différent.

Elles sont toutes imprimées par mes soins, dans mon atelier de Loisy, sur du papier velin d’Arches de format 56×76 cm.

Gilbert Houbre

La cour des Tilleuls 605 route de Brancion 71700 Ozenay Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Gilbert Houbre crédit photo Philippe Hervouet