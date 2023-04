Le.la Rose La cour des senteurs Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Le.la Rose La cour des senteurs, 22 avril 2023, Versailles. Le.la Rose 22 et 23 avril La cour des senteurs Le et la rose sont mis à l’honneur à travers une dégustation de confitures élaborées pour la boutique royale et d’un sirop de fleurs sur le stand de la boutique royale sur la place Saint-Louis.

Dans la cour des senteurs, vous pourrez déguster du thé Marie-Antoinette accompagné de délicieuses friandises. La cour des senteurs 8, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T19:00:00+02:00

2023-04-23T10:00:00+02:00 – 2023-04-23T19:00:00+02:00

