LA COUR DES PRES La Cour des Prés Rumigny, 12 juillet 2023, Rumigny.

Rumigny,Ardennes

La plus romantique de vos visites. Dans la douceur de la Thiérache Ardennaise, vous serez accueillis par les descendants du fondateur de cette maison fortifiée Renaissance, flanquée de deux tours avec douves en eau. Pour une visite , une soirée musicale suivie d’un souper aux chandelles ou une nuit (chambres d’hôtes). Maison familiale depuis plusieurs générations qui l’améliore et lui donne un aspect modernisé à chaque transmission.Les visites sont possibles tous les jours de 14h à 18h sauf le samedi.Le site peut être réservé pour des shooting photos (mariage, baptème…).

fin : . .

La Cour des Prés Route de Champlin

Rumigny 08290 Ardennes Grand Est



The most romantic of your visits. In the softness of the Ardennes Thiérache, you will be welcomed by the descendants of the founder of this Renaissance fortified house, flanked by two towers with a water moat. For a visit, a musical evening followed by a candlelight dinner or a night (bed and breakfast). Family house for several generations which improves it and gives it a modernised aspect to each transmission. Visits are possible every day from 2pm to 6pm except on Saturdays. The site can be reserved for photo shoots (wedding, baptism…)

La más romántica de sus visitas. En la suavidad de la Thiérache Ardennaise, le recibirán los descendientes del fundador de esta casa fortificada del Renacimiento, flanqueada por dos torres con foso. Para una visita, una velada musical seguida de una cena a la luz de las velas o una estancia de una noche (alojamiento y desayuno). La casa ha pertenecido a la familia durante varias generaciones y ha sido mejorada y modernizada con cada paso de la propiedad. Las visitas son posibles todos los días de 14 a 18 horas, excepto los sábados

Der romantischste Ihrer Besuche. In der sanften Landschaft der Thiérache Ardenne werden Sie von den Nachkommen des Gründers dieses befestigten Renaissancehauses empfangen, das von zwei Türmen mit Wassergräben flankiert wird. Für eine Besichtigung , einen musikalischen Abend mit anschließendem Candlelight-Dinner oder eine Übernachtung (Gästezimmer). Das Haus befindet sich seit mehreren Generationen in Familienbesitz und wird bei jeder Weitergabe verbessert und modernisiert.Besichtigungen sind täglich außer samstags von 14 bis 18 Uhr möglich.Die Anlage kann für Fotoshootings (Hochzeit, Taufe…) gebucht werden

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme