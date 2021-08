La Cour des miracles, le festival de rentrée #2 INU Champollion,81000 Albi, 22 septembre 2021, Albi.

La Cour des miracles, le festival de rentrée #2

INU Champollion, 81000 Albi, le mercredi 22 septembre à 11:30

11h30 – 17h30 / Village des assos et de la vie étudiante Tous les acteurs associatifs, culturels, sportifs ou sociaux du campus, réunis au même moment en un même lieu. Des occasions de rencontres et d’échanges. Des animations en tous genres… Le village des associations et de la vie étudiante vous invite au partage et à la découverte. Avec l’AFEV et les associations de Champollion, le SUAPS, l’action culturelle, le SIMPPS, l’épicerie sociale et solidaire, etc. Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire Ouvert à tous Pause déjeuner 12h30 – 13h15 [Cirque] Cabaret Ivre d’équilibre Jongleurs, équilibristes et clowns à l’affiche de ce cabaret circassien proposé par la compagnie Ivre d’équilibre. Une première sur le campus pour cette association formée par des étudiants de Champollion. Espaces extérieurs/ Devant le restaurant universitaire Ouvert à tous 12h-12h30 [causerie] Sensations de faim et satiété : manger en pleine conscience Apprenez à manger moins, avec plaisir, sans privation ni frustration avec la nutritionniste – conseil du SIMPPS. Pavillons de Garde – Le CUBE / Ouverts à tous / Inscription souhaitée à [suaps@univ-jfc.fr](mailto:suaps@univ-jfc.fr) 12h30 – 14h [Causerie] Pause cul(inaire) La Pause cul(inaire), c’est un repas partagé entre étudiants où l’on cause sexualité, sans tabous ni préjugés. Amenez votre pique-nique et venez dialoguer avec les étudiant.e.s de l’association FIRE et les bénévoles du planning familial, dans un espace « safe » et bienveillant. Espaces extérieurs/ Devant le restaurant universitaire Ouvert à tous 12h30 – 13h30 [ça va aller ] Respirez, déstressez, profitez ! 30 min pour apprendre, par la maitrise de la respiration et du rythme cardiaque, à se concentrer et à maîtriser le stress parfois lié aux études. Un atelier proposé par le service des sports (SUAPS). Bâtiment Pascal(e) Ambic – au Foyer / Ouverts à tous / Inscription souhaitée à [suaps@univ-jfc.fr](mailto:suaps@univ-jfc.fr) 11h30 -19h [ Santé jeune ] Escape game En avant-première, testez le nouvel escape game santé jeunes de la CPAM et de la Mutualité Française, qui sensibilise et informe de façon ludique sur des sujets de prévention : addictions, contraception, MST, etc. Compter 30 minutes environ pour résoudre une série d’énigmes en petits groupes. Lieu à définir / Ouverts à tous / Inscription souhaitée à [suaps@univ-jfc.fr](mailto:suaps@univ-jfc.fr) 17h- 19h 17h-17h45 [Mouvement thérapie] Atelier danse Katia Boyer, Art thérapeute, vous invite à bouger lors d’un atelier ludique et expressif. Objectif ? Permettre au corps et à l’esprit de se détendre, de se libérer des soucis et de prendre du plaisir. Pavillons de Garde – Le CUBE / Ouverts à tous / Inscription souhaitée à [albi@universitepourtous81.fr](mailto:albi@universitepourtous81.fr) Atelier proposé en partenariat avec l’Université pour tous 17h30 – 19h00 [Initiation au cirque] Ateliers jonglerie et équilibrisme Avec la compagnie Ivre d’équilibre, initiez-vous au jonglage, testez votre équilibre, exercez-vous à toutes sortes d’activités acrobatiques : slackline, monocycle, échasses… Un avant-goût des ateliers cirques proposés tout au long de l’année sur le campus. Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire Ouverts à tous / Inscription souhaitée à [cieivredequilibre@gmail.com](mailto:cieivredequilibre@gmail.com) 17h30 [Le monde est à nous] La Fresque du climat La Fresque du climat est un atelier ludique, pédagogique et collaboratif. En 3h, les participants jouent à relier les causes et les conséquences de la crise climatique à travers un jeu de 42 cartes qu’ils disposent… sur une fresque ! Un jeu sérieux pour apprendre, comprendre et surtout rendre tangible les périls qui nous guettent. Espace extérieur / Derrière le Foyer Pascal(e) Ambic (repli dans le Foyer en cas de pluie) Réservé aux étudiants / Inscription souhaitée à [com@univ-jfc.fr](mailto:com@univ-jfc.fr) 18h-19h [Conférence ] Alimentation étudiante et transition végétarienne Comment passer à un régime alimentaire végétarien ? Faut-il faire preuve de radicalisme ou faut-il plutôt y aller pas à pas ? Manger végétarien une fois par semaine, est-ce la solution idéale pour effectuer une transition en douceur ? Conférence animée par la nutritionniste-conseil du SIMPPS. Pavillons de Garde – Le CUBE / Ouverts à tous / Inscription souhaitée à [suaps@univ-jfc.fr](mailto:suaps@univ-jfc.fr) Soirée 18h30 – 22h00 [Adopte une asso] Auberge espagnole inter-asso En mode auberge espagnole, amenez un plat à partager, de votre région ou de votre pays, et sautez sur cette occasion pour rencontrer d’autres étudiants, adhérer à la corpo de votre filière ou découvrir les associations du campus : théâtre, cirque, radio, sensibilisation à l’environnement… Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire Ouvert à tous Mercredi 22 septembre 2021 à partir de 11:30 Campus Albi Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire Chaque soir à partir de 18h petite buvette & restauration sur place Ouvert à tous Contact : Service Communication / Culture – [com@univ-jfc.fr](mailto:com@univ-jfc.fr) Tous les événements Sigle Champollion

La Cour des Miracles, c’est l’évènement festif, associatif, culturel et convivial de rentrée, pour découvrir Albi et la vie étudiante à l’INU Champollion. RDV du 21 au 23 septembre

INU Champollion,81000 Albi Place de Verdun, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T11:30:00 2021-09-22T23:59:00