La Cour des miracles, le festival de rentrée #1 INU Champollion,81000 Albi, 21 septembre 2021, Albi.

La Cour des miracles, le festival de rentrée #1

INU Champollion, 81000 Albi, le mardi 21 septembre à 11:30

La Cour des Miracles, c’est l’évènement festif, associatif, culturel et convivial de rentrée, pour découvrir Albi et la vie étudiante à l’INU Champollion. RDV du 21 au 23 septembre le temps de la pause déjeuner et en fin d’après-midi sur l’esplanade devant le restaurant universitaire, au Foyer, ou encore aux pavillons de garde. Pause déjeuner ————– A 12h30 [Pique-nique en musique] DEXIMA Une première pause déjeuner avec DEXIMA, DJ, compositeur et membre de Non Stop Audio, l’association organisatrice du Son Des Rives. Avis aux amateurs, derrière ce pseudo se cache aussi l’animateur des futurs ateliers MAO du campus : lancement fin septembre ! [https://soundcloud.com/dexima](https://soundcloud.com/dexima) Devant le bâtiment Pascal(e) Ambic / Ouvert à tous 12h30 – 13h30 [ça va aller ] Respirez, déstressez, profitez ! 30 min pour apprendre, par la maitrise de la respiration et du rythme cardiaque, à se concentrer et à maîtriser le stress parfois lié aux études. Un atelier proposé par le service des sports (SUAPS). Bâtiment Pascal(e) Ambic – au Foyer / Ouverts à tous / Inscription souhaitée à [suaps@univ-jfc.fr](mailto:suaps@univ-jfc.fr) 17h- 19h ——– A 17h [Mécanique vélo] Atelier de réparation participatif Anthony, moniteur vélo pour le Grand Albigeois, vous initie aux joies de la mécanique lors d’un atelier de réparation participatif, ludique et convivial. Vous y apprendrez à changer une chambre à air, à régler vos freins ou, pire, à ajuster votre dérailleur ! De quoi être autonome dans l’entretien de votre deux roues. Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire / Réservé aux étudiants A 17h [Balade culturelle] Tous à vélo Balade express dans les ruelles du centre-ville pour découvrir les charmes cachés de la Cité : terrasses intimistes, places pittoresques, passages improbables, lieux de vie, de fête et de culture… Départ depuis le campus pour une sortie vélo d’une heure environ. 20 vélos proposés au prêt sur demande. Vous pouvez aussi amener votre vélo. Rendez-vous devant le garage à « cyclo », à côté de la bibliothèque. Réservé aux étudiants / Inscription souhaitée à [com@univ-jfc.fr](mailto:com@univ-jfc.fr) Soirée —— 17h – 19h [Campus à cultiver] Atelier jardinage Connaissez-vous le jardin partagé du campus ? Ce petit coin de verdure situé au cœur de l’université est ouvert à tous les étudiants. On y apprend à cultiver un potager autant que le sens du partage et de la solidarité ! Un lieu original à découvrir aux côtés de l’AFEV, à l’occasion du premier atelier jardinage naturel de l’année. Devant le bâtiment Pascal(e) Ambic / Ouvert à tous 18h30 – 22h [Gaming] Soirée jeux en plein air Des jeux de stratégie, de plateaux, de société, de dés ou de cartes… l’association étudiante Alea vous donne rendez- autour d’une grande soirée jeux en plein air. Pour gamers occasionnels et confirmés… Pensez à amener vos jeux. Espaces extérieurs / Devant le restaurant universitaire / Réservé aux étudiants 18h30-22h [ Santé jeune ] Escape game En avant-première, testez le nouvel escape game santé jeunes de la CPAM et de la Mutualité Française, qui sensibilise et informe de façon ludique sur des sujets de prévention : addictions, contraception, MST, etc. Compter 30 minutes environ pour résoudre une série d’énigmes en petits groupes. Lieu à définir / Ouverts à tous / Inscription souhaitée à [suaps@univ-jfc.fr](mailto:suaps@univ-jfc.fr) Contact : Service Communication / Culture – [com@univ-jfc.fr](mailto:com@univ-jfc.fr)

La Cour des Miracles, c’est l’évènement festif, associatif, culturel et convivial de rentrée, pour découvrir Albi et la vie étudiante à l’INU Champollion. RDV du 21 au 23 septembre

INU Champollion,81000 Albi Place de Verdun, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T11:30:00 2021-09-21T23:59:00