Spectacle « Fabuloseries » La Cour des Dames Charroux, 28 juillet 2023, Charroux.

Charroux,Allier

La Compagnie l’Etoile Filante vous propose son spectacle « Fabuloseries » qui est un assemblage de musique vivante, de narration et de scènes jouées sous la forme de théâtre ambulant, en restituant le thème de l’amour..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

La Cour des Dames

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Compagnie l’Etoile Filante presents its show « Fabuloseries », a combination of live music, narration and scenes performed in the form of traveling theater, on the theme of love.

La Compagnie l’Etoile Filante presenta su espectáculo « Fabuloseries », una combinación de música en directo, narración y escenas representadas en forma de teatro ambulante sobre el tema del amor.

Die Compagnie l’Etoile Filante bietet Ihnen ihre Aufführung « Fabuloseries » an, die eine Zusammenstellung von lebendiger Musik, Erzählung und Szenen ist, die in Form eines Wandertheaters gespielt werden und das Thema der Liebe wiedergeben.

