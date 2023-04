Exposition : Art et Matière La Cour des Créateurs Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Exposition : Art et Matière La Cour des Créateurs, 12 avril 2023, Salon-de-Provence. Vernissage le vendredi 14 avril à 18h30..

2023-04-12 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-25 19:00:00. .

Opening on Friday, April 14 at 6:30 pm. Inauguración el viernes 14 de abril a las 18.30 horas. Vernissage am Freitag, den 14. April um 18.30 Uhr. Mise à jour le 2023-03-31 par Office de Tourisme de Salon de Provence

