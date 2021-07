Le Mérévillois Domaine départemental de Méréville Essonne, Le Mérévillois La Cour des Contes Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois Catégories d’évènement: Essonne

« Sortir le conte des placards de l’enfance » tel est le pari de La Cour des Contes, collectif de jeunes conteurs à la langue bien pendue. Avec leurs histoires, drôles, poétiques ou terrifiantes, ils vous entraînent à leur suite sur les ailes de l’imaginaire. Fort de son expérience dans de nombreux lieux prestigieux de la capitale, cette troupe de comédiens et musiciens jouera en déambulation au sein du jardin, des contes traditionnels mais également des créations originales qui ne manqueront pas d’immerger les spectateurs dans leur univers riche en aventures réelles et imaginées. A partir de 16h

Entrée libre et gratuite

Une troupe de comédien vous entraînera entre contes et jardins Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois Méréville Essonne

2021-07-25T16:00:00 2021-07-25T19:00:00

