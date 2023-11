LE MICROBIOTE LA COUR DES CHAINES Mulhouse, 17 novembre 2023, Mulhouse.

Dans le cadre de sa politique d’animation des territoires, de promotion et de prévention santé, la MSA d’Alsace en partenariat avec la Mutualité Française Grand Est, propose une : Rencontre Santé sur le thème : « LE MICROBIOTE – Le ventre : un deuxième cerveau ? »

LE VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023 à 18H30

à la COUR DES CHAINES à MULHOUSE

Salle des conférences

ENTREE GRATUITE – Public : Adultes

Inscription auprès de la Mutualité Française Grand Est

Tél : 06.49.85.62.31 / Mail : inscription@mfge.fr

Cette conférence-débat a pour objectif de vous faire découvrir et comprendre :

– Les secrets de notre microbiote ;

– Le fonctionnement du tube digestif et du microbiote intestinal ;

– L’importance de la nutrition et de l’environnement sur notre capital santé.

LA COUR DES CHAINES 15 RUE DES FRANCISCAINS Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « mailto:inscription@mfge.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:30:00+01:00 – 2023-11-17T20:30:00+01:00

conférence-débat Santé