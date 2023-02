A la rencontre du Médecin des Objets avec l’atelier En Mille Morceaux ! La Cour des Arts, 1 avril 2023, Vauréal.

A la rencontre du Médecin des Objets avec l’atelier En Mille Morceaux ! 1 et 2 avril La Cour des Arts

Le saviez-vous ? Un objet cassé peut retrouver son aspect originel grâce aux bons soins d’un restaurateur du patrimoine. A l’occasion des JEMA, venez rencontrer la spécialiste des cas désespérés !

La Cour des Arts 8, rue Nationale, 95490, Vauréal Vauréal 95490 Val-d’Oise Île-de-France

A l’occasion de la 17ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’atelier En Mille Morceaux vous ouvre ses portes pour deux journées exceptionnelles.

Venez découvrir un métier rare : le médecin des objets, alias le restaurateur de céramique, verre et objets d’art !

Par le biais de photos et d’œuvres d’art, la restauratrice Manon Saenko vous entrainera à travers 4 000 ans d’Histoire, sur un parcours exaltant passant des sites et musées archéologiques du Proche et Moyen Orient aux collections privées de particuliers français.

En effet, l’atelier En Mille Morceaux, situé dans le cadre bucolique de la Cour des Arts à Vauréal, opère depuis de nombreuses années auprès des particuliers, des collectionneurs, des céramistes, des antiquaires, des musées et des équipes archéologiques, en France comme à l’étranger.

L’atelier En Mille Morceaux ne sera pas le seul à vous accueillir au sein de la Cour des Arts. Une vingtaine d’artistes et d’artisans aux professions variées vous présenteront leurs savoir-faire uniques les samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 autour du thème « Sublimer le quotidien ».

Profitez donc de ce Grand Week-end Festif des Journées Européennes des Métiers d’Art pour découvrir de nouveaux horizons et une profession méconnue avec l’Atelier En Mille Morceaux !



© En Mille Morceaux