Exposition : « Univers Parallèle – 5D » La Cour des Arts Tulle, 6 janvier 2024, Tulle.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06

fin : 2024-01-31

Depuis des décennies, nous avons été poussés à penser que nous ne sommes que matière, ainsi que tout ce qui nous entoure. Nous menant vers un monde hyper – matérialiste, froid, sans âme, nous détournant de notre véritable essence.

Max Planck, père de la physique quantique, expliquait déjà en 1894 ; « la matière n’existe pas à proprement parlé ». Einstein, qui travaillait sur d’autres champs d’expérimentations, adhérera à cette théorie à la fin de sa vie : « Tout n’est qu’énergie [..] ». De nos jours, des scientifiques, tels que Philippe Guillemant, Nassim Haramein confirment que :

« L’énergie se présente sous forme de champs fréquentiels qui relient et interconnectent tout ce qui existe. »

Ce dernier opus d’Univers Parallèle, vous invite à plonger au-delà du visible où la magie prend vie..

La Cour des Arts Place Mgr Bertaud

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze