Exposition de Vincent Campos « vers l'infini et au-delà » la cour des arts Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

Exposition de Vincent Campos « vers l’infini et au-delà » la cour des arts, 31 mars 2023, Saint-Dié-des-Vosges. Exposition de Vincent Campos « vers l’infini et au-delà » 31 mars – 2 avril la cour des arts Le chien Médor, premier ou troisième du nom, selon sa propre lecture, gît prêt du feu dans l’attente du potentiel retour de son maître. Brisé par cette absence, c’est une solitude inouïe qui finit par l’atteindre dans sa quiétude. Des gamelles remplies d’os, un dernier plaisir coupable qu’il pourrait s’offrir, mais il reste bien sage dans la contemplation des bûches qui elles aussi luttent pour ne pas disparaître. Tout en attisant notre curiosité, elles nous rappelle l’indispensable besoin de se raccrocher à ce qu’il nous reste. Il y a une résistance et une forme de survivance, de se convaincre de rester éternel. Vincent CAMPOS sculpteur céramiste nous propose ainsi son exposition de fin de résidence à l’association Terre Plein à Taintrux (Vosges) la cour des arts 15 rue d’alsace88100 saint-dié-des-vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lacourdesarts88@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://association-terre-plein.jimdofree.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 la cour des arts vincent campos la cour des arts / vincent campos

