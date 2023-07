PANCHY BERNAL Créatrice de Chapeaux La Cour des Arts à Vauréal Vauréal, 16 septembre 2023, Vauréal.

PANCHY BERNAL Créatrice de Chapeaux 16 et 17 septembre La Cour des Arts à Vauréal Entrée libre

Panchy Bernal, Créatrice de Chapeaux, présente sa collection et son savoir-faire à la Cour des Arts de Vauréal le 16 et 17 septembre 2023

Modiste passionnée, le chapeau est avant tout mon art de vivre. Ma manière d’exister et d’aimer.

Modiste de formation, la créatrice de chapeaux qui a toujours vécu en moi imagine, dessine et réalise les patronages d’où vont émerger des merveilles. Des merveilles que je vais ensuite fabriquer pas à pas, jusqu’à ce qu’elles prennent vie

J’y mets toute mon âme, car j’adore magnifier les femmes et les hommes.

Mais surtout les femmes, je l’avoue ! car je peux alors laisser libre cours à toute ma créativité, sans limites : j’aime imaginer le chapeau de leurs rêves, j’aime combler leurs souhaits, j’aime deviner leurs attentes inexprimées, j’aime les accompagner jusqu’à la réalisation complète de leur chapeau.

Et là, sentir que mes clientes sont prêtes à conquérir le monde la tête haute, emplies du petit plus de confiance qui peut-être leur manquait.

Un regard qui pétille, un sourire qui s’esquisse, un rire qui explose et je sais pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce magnifique métier !

Quel est le style que j’imprime à ma marque ?

Hispanique de naissance, je suis attirée par la couleur et l’exubérance toutes méditerranéennes. Je peux dire que je suis tournée vers la fantaisie et l’extravagance !

Mais j’aime travailler tout autant le noir, le blanc et la sobriété plus française.

Dans mes créations, je souhaite exprimer la féminité avant tout, pour toutes les femmes, quelle que soit leur personnalité.

Mes deux cultures m’apportent cette richesse et ce recul. A moi de découvrir le style qui vous fera vibrer ! votre style !

Comment suis-je devenue modiste, me demandez-vous ?

Vous allez comprendre ! Chapeaux addict depuis toujours, j’ai porté des chapeaux depuis ma plus tendre enfance, sous le lourd soleil des étés ibériques.

Ah, mon Alicante ! Le chapeau est une institution en Espagne, un vrai mode de vie. Mais surtout un accessoire pas du tout accessoire ! Une protection contre la chaleur et les les rayons du soleil qui donne cet air mystérieux et fatal aux femmes qui déambulent dans les « calles » ou se promènent sur la plage.

C’est certainement pourquoi j’ai cultivé doucement cette passion au fond de moi et forgé ma créativité.

Etudiante, j’ai suivi l’homme que j’aime en France et posé ma vie et mes bagages dans un nouvel univers plus verdoyant. Là où mes enfants sont nés, là où j’ai tous mes amis maintenant. Ah, ma France !

J’ai continué à porter des chapeaux ! des chapeaux d’été tout droit venus du soleil. Mais aussi des chapeaux pour égayer mes tenues hivernales. Et que j’aimais customiser à ma façon pour leur donner la touche d’originalité qui leur manquait.

Mes placards débordaient. Ce qui faisait le bonheur de mes amies ! Et c’est là que j’ai pris conscience que je pouvais en faire mon métier.

Alors j’ai fait le grand saut ! Armée de mes crayons et de mes cahiers, je me suis formée au métier de modiste-chapelier en école et en stages auprès des plus grands de la profession.

Ainsi est né l’Atelier de Panchy !

La Cour des Arts à Vauréal 8, rue Nationale 95490 Vauréal Vauréal 95490 Val-d’Oise Île-de-France 0677860279 https://latelierdepanchy.fr/ https://www.facebook.com/LAtelierPanchyBernal/;https://www.instagram.com/latelierdepanchy/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

PANCHY BERNAL Créatrice de Chapeaux