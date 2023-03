Découverte d’un Tapissier à la Cour des Arts de Vauréal La Cour des Arts

Je réalise sur mesure la confection de rideaux, stores, voilages, ainsi que la réfection de fauteuils en contemporain (mousse).

Mon atelier, Chas Dé Fils, sera ouvert au public pour les Journées Européennes des Métiers d’Arts du 30 mars au 2 avril 2023, afin de vous faire découvrir mon métier.

Lors de ces journées, vous pourrez me voir travailler, sur : le dégarnissage

la réfection d’un fauteuil la réalisation d’un rideau Nous pourrons également échanger sur mon métier, je répondrai à vos questions avec plaisir ! La Cour des Arts 8, rue Nationale, 95490, Vauréal [{« type »: « phone », « value »: « 07 816336602 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chasdefils.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

