VISITE FERME PÉDAGOGIQUE VILLETTE EN DIRECT La Cour de Villette Gennes-Longuefuye, 2 décembre 2023, Gennes-Longuefuye.

Gennes-Longuefuye,Mayenne

Léon le mouton vous ouvre les portes de sa Ferme Pédagogique Villette en Direct !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. EUR.

La Cour de Villette Longuefuye

Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire



Léon le mouton opens the doors of his educational farm Villette en Direct!

¡Léon le mouton abre las puertas de su granja educativa Villette en Direct!

Léon das Schaf öffnet die Türen seines pädagogischen Bauernhofs Villette en Direct!

Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire