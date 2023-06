LES BELLES SOIRÉES D’ÉTÉ – VILLETTE EN DIRECT La Cour de Villette Gennes-Longuefuye, 13 juillet 2023, Gennes-Longuefuye.

Gennes-Longuefuye,Mayenne

Les belles soirées d’été en plein coeur de la campagne : promenade, pique-nique au soleil couchant !.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . EUR.

La Cour de Villette Longuefuye

Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire



The beautiful summer evenings in the heart of the countryside: walk, picnic at sunset!

Hermosas tardes de verano en plena naturaleza: paseos, picnics al atardecer..

Schöne Sommerabende mitten auf dem Land: Spaziergang, Picknick im Sonnenuntergang!

