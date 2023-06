ÉRIC FERNANDEZ La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Martigues, 28 août 2023, Martigues.

ÉRIC FERNANDEZ Lundi 28 août, 21h00 La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Gratuit

Cet enfant de la balle, fils d’un chanteur et guitariste flamenco qui l’initie à la musique gitane, s’est épris très tôt de la musique de Paco de Lucia. Son parcours est ponctué de voyages et de rencontres décisives qui témoignent de son ouverture sur le monde : les Gypsy King, Keziah Jones, Dj Rabin, Khaled, Cheb Mami, Bananarama…

Guitariste virtuose, il réalise son premier album, style flamenco fusion, intitulé Alma de noche, avec son frère.

Il enchaîne depuis les créations et les collaborations, enregistre Gypsy Magic, Verdine Tempo… N’oubliant jamais son passé martégal, il partage son univers et ce qu’il a emmagasiné comme énergie et inspiration, dès qu’il le peut avec les habitants de sa ville natale.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T21:00:00+02:00 – 2023-08-28T23:00:00+02:00

2023-08-28T21:00:00+02:00 – 2023-08-28T23:00:00+02:00