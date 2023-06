Fadas de musique: LA MAL COIFFÉE La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Martigues, 21 août 2023, Martigues.

Fadas de musique: LA MAL COIFFÉE Lundi 21 août, 21h00 La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Gratuit

Originaire du Minervois, La Mal Coiffée réinvente un chant polyphonique où la poésie et la langue occitane sont indissociables de l’expression populaire. Ancré dans la modernité, ce travail fait résonner le timbre de voix languedocien, un timbre profond et chaleureux soutenu par un puissant jeu rythmique.

La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations : les coloniales, les nationales, les économiques, les médiatiques… Avec sa polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, gens d’ici, ou plutôt gens vivants ici, en Languedoc avec nos héritages, nos histoires particulières. Avec la langue Occitane toujours debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations et résistances populaires de par le monde.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T21:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:00:00+02:00

2023-08-21T21:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:00:00+02:00