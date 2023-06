Fadas de musique: SOCIAL DANCE & CSEZARE La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Martigues, 14 août 2023, Martigues.

Fadas de musique: SOCIAL DANCE & CSEZARE Lundi 14 août, 21h00 La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Gratuit

SOCIAL DANCE. Avec sa pop mutante et débridée, SOCIAL DANCE attise l’orage sans états d’âme. Par ses mélodies entêtantes et ses rythmes frénétiques, le groupe crée une communion agitée, une véritable euphorie électrisante et libératrice. Le groupe cède au ballet de ses émotions et transforme sa sensibilité en force, en un coup de tonnerre.

CZESARE. Emma Cesari alias Czesare est une autrice-compositrice-interprète de 24 ans originaire de Provence. Bercée au jazz depuis son plus jeune âge par son père batteur, elle s’éprend très tôt d’amour pour la guitare.

Avec un son de cordes bien identifié, elle livre un guitare-voix allant du funk à des chansons plus introspectives. À travers sa musique, on découvre les questionnements d’une personne en quête d’identité qui chante ses déambulations amoureuses et les paysages inspirants qui l’entourent.

