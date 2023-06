Fadas de musique: Bobba A$h, La Frappe, KT Gorique La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Martigues, 2 août 2023, Martigues.

Fadas de musique: Bobba A$h, La Frappe, KT Gorique Mercredi 2 août, 19h00 La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Gratuit

19h – Bobba A$h

Dj, compositeur et organisateur des soirées Tue L’Amour, Bobba A$h est un incontournable taulier de la scène Rap dans la cité phocéenne. Ses Dj sets inégalables rythment à la perfection les soirées où il se produit partout à travers la France.

Ce jeune artiste se balade entre trap, baile Funk, drill, et musique électronique, en ne respectant aucune autre règle si ce n’est celle de l’audace. Avant-gardiste dans ses compositions, il fait partie des noms qui marquent la nouvelle génération du Rap Marseillais. Il est également le DJ officiel de Zamdane et JMK$ en tournée.

En partenariat avec Marsatac.

20h – La Frappe

Créé en 2019 à l’initiative de l’équipe du festival Marsatac, La Frappe est un projet de création de spectacle dédié à l’émergence artistique hip-hop du bassin marseillais. A l’arrivée, un spectacle collaboratif dirigé artistiquement par Faf Larage qui iront se produire sur les 3 jours du festival, sur une scène dédiée.

En partenariat avec Marsatac.

21h – Kt Gorique

« Hybride », « inclassable », « indomptable ». La musique de KT est un cri du coeur à la société, une rage brute mise au service d’un rap aux influences reggae. Son parcours de vie entre I’Afrique et la Suisse a façonné sa vision du monde, et son écriture au caractère incisif. Son background de championne du monde End of the Weak 2012, et son expérience de la scène

rap underground faisant d’elle une technicienne de très haut niveau, ses flows touchent non seulement un public rap, mais également un public reggae, rock, punk..

De retour après une tournée de plus de 70 dates en France et dans toute l’Europe en 2022 pour défendre son précédent projet « AKWABA » et après un passage remarqué dans l’émission Nouvelle Ecole sur Netflix, KT GORIQUE et ses musiciens entendent bien faire preuve une nouvelle fois de leur talent indiscutable à mettre le feu sur toutes les scènes où le groupe est convié !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T19:00:00+02:00 – 2023-08-02T23:00:00+02:00

2023-08-02T19:00:00+02:00 – 2023-08-02T23:00:00+02:00