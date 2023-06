Fadas de musique: JO CORBEAU & LE TRIDENT La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Martigues, 17 juillet 2023, Martigues.

Fadas de musique: JO CORBEAU & LE TRIDENT Lundi 17 juillet, 21h00 La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Gratuit

Jo Corbeau ; inventeur du célèbre cri de ralliement des tribus phocéennes « YEBA AIOLI », le pionnier du reggae marseillais depuis son premier single « REGGAE LUSSAC » composé en 1978, il y a plus de

40 ans, sort enfin sa discographie sur les plateformes pour le plus grand plaisir de tous ceux qui, au travers du monde entier, aiment Marseille, le reggae et le verbe ensoleillé. Précurseur dans bien des domaines, JO CORBEAU a défriché la voie à nombre d’artistes majeurs : IAM, MASSILIA SOUND SYSTEM, DAÏPIVO, TOKO BLAZE etc..

Jo Corbeau & Le Trident

Sous la houlette de Deny « Rastyron » (clavièriste actuel de IAM, Raspigaous, Pablo Moses…) naît cet objet pointu qu’est « Le Trident ». Une formation reggae débridée accompagnant Jo Corbeau et laissant place à de larges plages d’improvisation portée par une équipe de musiciens qu’on ne présente désormais plus ; Christophe « Badan » à la basse et Loïc « Kilo » derrière la batterie.

La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T21:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:00:00+02:00

