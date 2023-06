Fadas de musique: AFROBEAT KOLLECTIF La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Martigues, 10 juillet 2023, Martigues.

Fadas de musique: AFROBEAT KOLLECTIF Lundi 10 juillet, 21h00 La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Gratuit

Afrobeat Kollectif The music of Fela !

Vivre la musique de Fela Anikulapo Kuti et faire du rythme le VIP de la soirée, telle est l’invitation qui nous est faite par ce groupe de 20 disciples de Fela réunis sur scène. Célébration, hommage et convivialité pour une soirée 1000% rythmée !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T21:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:00:00+02:00

2023-07-10T21:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:00:00+02:00