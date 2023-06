Fadas de musique: OAI STAR La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Martigues, 3 juillet 2023, Martigues.

Fadas de musique: OAI STAR Lundi 3 juillet, 21h00 La cour de l’île (1 quai Louis Toulmond) Gratuit

Le rock’n’roll vous manque ? Celui qui file droit sans faire de concessions, fait courir l’adrénaline dans vos veines et accroche un sourire béat sur votre visage ? Pas de panique, Oai Star revient.

Avec un septième album, Zulu Oscar Bravo India, nom de code qu’on vous laisse décrypter tout.e seul.e, rapide, drôle, rebelle et conçu comme une reprise de volée dans la lucarne. Sans freins, sans faux semblants, sans frontières. Tout l’esprit Oaï Star dans douze chansons qui donnent envie de se lâcher.

Le groupe marseillais a été formé au début du siècle (le XXIe hein, pas celui d’avant) par Lux Botté et Gari, deux des MCs du Massilia Sound System, qui voulaient laisser s’exprimer leur côté punk. Depuis, il n’a jamais dévié de sa route, même après le décès brutal de Lux en 2008. Gari a repris le flambeau, sans oublier l’influence de son alter ego. Cette fois, c’est la rencontre avec Neskoh Hadzimuratovic qui déclenche la flamme. Les confinements, la Zemmourisation des esprits, les faux débats sur les réseaux sociaux… Face à tout ce qui ronge la société, Gari et Neskoh partagent l’envie d’un disque exutoire et de titres qui puissent enflammer les scènes et rapprocher les gens.

La cour de l'île (1 quai Louis Toulmond) 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-07-03T21:00:00+02:00 – 2023-07-03T23:00:00+02:00

