La cour de Babel Institut français d’Alger, 25 mars 2021-25 mars 2021, Alger Centre.

La cour de Babel

le jeudi 25 mars à Institut français d’Alger

_Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais… Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font espérer en l’avenir…_

De Julie Bertuccelli (France, Documentaire, 94’, 2013)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T10:00:00 2021-03-25T11:30:00;2021-03-25T13:30:00 2021-03-25T15:00:00;2021-03-25T15:30:00 2021-03-25T17:00:00