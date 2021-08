Bordeaux Cour d'appel de Bordeaux Bordeaux, Gironde La cour d’appel de Bordeaux ouvre ses portes ! Cour d’appel de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

La cour d’appel de Bordeaux ouvre ses portes ! Cour d’appel de Bordeaux, 18 septembre 2021, Bordeaux. La cour d’appel de Bordeaux ouvre ses portes !

Cour d’appel de Bordeaux, le samedi 18 septembre à 10:00

### Ouverture de la cour d’appel pour présenter son patrimoine et ses missions. De 10h00 à 17h00 le samedi, la cour d’appel de Bordeaux ouvre ses portes au public pour présenter sous forme de visites et de conférences son patrimoine et ses principales missions. Vous pourrez vous inscrire sur place pour participer aux conférences (présentation des costumes de la Justice, du fonds documentaire de la cour d’appel, simulation d’un procès d’assises) et visiter la cour.

Gratuit. Entrée libre dans la limite de la jauge sanitaire en vigueur.

Ouverture de la cour d’appel pour présenter son patrimoine et ses missions. Cour d’appel de Bordeaux Place de la République, 33077 Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Cour d'appel de Bordeaux Adresse Place de la République, 33077 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Cour d'appel de Bordeaux Bordeaux