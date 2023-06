Visite guidée de la cour de Saint-Martin-le-Hébert La Cour Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Bricquebec-en-Cotentin

Visite guidée de la cour de Saint-Martin-le-Hébert 16 et 17 septembre La Cour 4€, 2€ enfants, durée 40 min env. Visité de cette cour fortifiée du XIVe siècle classée Monument Historique. Grand Pigeonnier, lavoir intérieur.

La Cour Saint-Martin-le-Hébert, 50260 Bricquebec-en-Cotentin 06 77 81 50 81

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

