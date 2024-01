L’HEURE DES ASSASSINS LA COUPOLE St Loubes, dimanche 7 avril 2024.

L’HEURE DES ASSASSINSPascal Legros Organisation et LE RENARD ARGENTE présentent L’HEURE DES ASSASSINS//THÉÂTRE POLAR//Après Le Cercle de Whitechapel et Les Voyageurs du Crime accueillis en 2021 et 2022, Julien Lefebvre est de retour à la Coupole avec une nouvelle comédie policière haletante.Au cœur de Londres au début du XXe siècle, la bonne société se presse au théâtre pour la traditionnelle soirée du Nouvel An où est donné cette année Peter Pan. Tout en haut du bâtiment, quelques invités triés sur le volet profitent des salons privés du propriétaire, le magnat Richard Somerset quand la sonnerie résonne. C’est alors qu’est donnée l’alerte : Somerset gît sur son balcon. Alors que les échos du spectacle joué plus bas résonnent par les tuyaux d’aération et que la neige commence à couvrir la nuit londonienne, la soirée de fête change radicalement de ton. Rires, peur et enquête se mêlent jusqu’à ce que Big Ben au loin sonne l’heure des assassins…Durée 1h30à partir de 10 ans

Tarif : 19.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-04-07 à 17:00

LA COUPOLE 36, Chemin de Nice 33450 St Loubes 33